Studenti del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Catania in piazza per sensibilizzare la popolazione sulla malattia del cancro orale.

Per la giornata “Mouth Cancer Action Month”, evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del carcinoma del cavo orale e supportato a livello internazionale dalla “Mouth Cancer Foundation” e dalla “Oral Health Foundation”, gli studenti dell’ateneo catanese hanno allestito uno stand informativo in via Etnea, all’ingresso della Villa Bellini.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività di Terza missione del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria è stata coordinata dai docenti Gaetano Isola e Carla Loreto.

«L’obiettivo primario è stato quello effettuare una giornata di screening al fine di sensibilizzare la popolazione sulla malattia del cancro orale e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci del cancro e delle patologie preneoplastiche del cavo orale – ha spiegato il prof. Gaetano Isola, docente di Chirurgia orale dell’ateneo catanese -. All’utenza è stato illustrato come effettuare un controllo periodico del proprio cavo orale attraverso l’ispezione delle mucose e l’autopalpazione delle stesse con l’ausilio di uno specchio al fine di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del carcinoma orale e delle patologie preneoplastiche del cavo orale».

«Sono stati consegnati anche dei biglietti informativi ai partecipanti sulla possibilità di usufruire di una visita odontoiatrica gratuita all’Unità operativa complessa di Clinica odontoiatrica del presidio ospedaliero “Rodolico” dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania diretta dalla prof.ssa Rosalia Leonardi» ha aggiunto la docente Carla Loreto, presidente del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria di Catania. In Italia stand informativi sono stati allestiti anche a Perugia, Genova, Napoli, Parma, Torino, L’Aquila, Siena, Trieste, Roma, Chieti, Milano e Palermo.