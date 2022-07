Si completa il nuovo P.S. Garibaldi Centro Catania

Sono ancora in fase di completamento a Catania i lavori di costruzione del Nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi-Centro. I lavori sono stati recentemente ultimati e sono tuttora in corso lavori di rifinitura e completamento e le necessarie attività di collaudo funzionale e tecnico-amministrativo.

A settembre comincerà il trasferimento delle Unità Operative interessate. Lo precisa in una nota l’Arnas Garibaldi facendo seguito ad alcuni articoli di stampa in ordine alla prossima apertura. “I finanziamenti – sottolinea la nota – derivano da precise scelte di programmazione sanitaria definite dall’Assessorato Regionale alla Salute ed attuate da questa Azienda Ospedaliera e, pertanto, antecedenti e non correlati in alcun modo all’emergenza pandemica in corso ed alle consequenziali attività straordinarie estranee all’appalto in questione”.

L’Arnas Garibaldi fa anche sapere che sono pure in corso presso l’ala ovest del piano -1 dell’edificio, destinato ad ospitare la Radiologia, alcuni ulteriori lavori di completamento necessari per l’installazione delle grandi apparecchiature da ultimo acquistate con ulteriori procedure di gara. Nel corso delle recenti settimane sono state avviate molteplici attività organizzative e procedurali per consentire il progressivo trasferimento delle varie funzioni sanitarie e l’effettiva attivazione delle previste Unità Operative. Il programma attuativo definito da questa Direzione Strategica e condotto dagli organi di direzione e controllo dell’appalto prevedono la definizione dei collaudi funzionali entro il prossimo mese di agosto.