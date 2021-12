L’Università di Catania e il Master in Customer Care e Tutela dei Consumatori, in collaborazione con l’associazione Asso-Consum, nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio hanno organizzato due seminari di formazione e discussione con esperti e studiosi sui temi del sovraindebitamento e frodi 2.0, due aspetti che la pandemia ha accentuato notevolmente.

Le due giornate – in programma giovedì 16 e venerdì 17 dicembre, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania – sono rivolte non solo agli studenti del master, ma a tutti i cittadini e le realtà che si occupano trasversalmente degli aspetti legati all’educazione finanziaria ed alle frodi informatiche divenendo un’occasione di confronto e di sempre maggiore consapevolezza sul tema della legalità.

Giovedì 16 dicembre, alle 16, il primo seminario dal titolo “Sovra indebitamento ed esposizione bancaria: prospettive socio economiche e finanziarie e strumenti di tutela”.

Introdurrà i lavori il prof. Maurizio Avola, direttore del Master in Customer Care e Tutela dei Consumatori. A seguire gli interventi dei docenti Valentina Moiso (Università di Torino) e Giuseppe Santisi (Università di Catania), della dott.ssa Valentina Panna (Feduf), del dott. Giuseppe Antonino Belfiore (Banca Intesa Sanpaolo) e del dott. Marcello Diego Maria Grimaldi (presidente onorario Forum Unirec Consumatori). Concluderà i lavori Maria Pepe di Asso-consum.

Venerdì 17 dicembre, alle 9,30, il secondo seminario dal titolo “Frodi 2.0: sicurezza degli strumenti finanziari e di pagamento nell’era digitale”. Introdurrà i lavori Ettore Salvatori, presidente Asso-consum nazionale. Interverranno il prof. Davide Luca Arcidiacono dell’Università di Catania, il dirigente della Polizia postale Marcello La Bella e a seguire le dott.sse Chiara Mambelli e Dott.ssa Chiara Provasoli di Abi e il dott. Paolo Colombini di Banca Intesa Sanpaolo. Concluderà i lavori Rosario Salvatore Silvestri di Asso-Consum.