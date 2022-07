Tiro a volo, stravince l’Adduc dell’Università di Catania

L’Adduc dell’Università di Catania ha stravinto le competizioni a squadre del Tiro a volo – Specialità fossa olimpica. A Pisa, nei giorni scorsi, il team catanese ha conquistato il 41° Trofeo nazionale universitario e il 14° Campionato Italiano universitario, replicando così il successo del 2019.

A far parte della squadra che si è imposta al 41° Trofeo nazionale universitario i dipendenti Alessandro Scuderi, Giuseppe Muratore, Vincenzo Ligresti e Venerando Nicolosi. Sul podio anche i team di Pisa e Milano. Sempre nell’ambito di questa competizione hanno conquistato la medaglia d’oro Giovanni La Malfa per la qualifica Veterani, Alessandro Scuderi per i Tiratori e Giuseppe Muratore per gli Agonisti, quest’ultimo davanti al “collega” catanese Vincenzo Ligresti. Buoni piazzamenti anche per Venerando Nicolosi nella qualifica Veterani (quarto posto) e Fabrizio Ligresti tra i Dilettanti (undicesimo).

La squadra catanese – composta da Giovanni La Malfa, Alessandro Scuderi, Giuseppe Muratore e Vincenzo Ligresti – ha conquistato anche il 14° Campionato Italiano Universitario davanti ai team di Pisa e Milano.

Medaglie d’oro nei singoli per Giovanni La Malfa (Qualifica Veterani) e Alessandro Scuderi (2.a categoria). Giuseppe Muratore e Vincenzo Ligresti hanno chiuso, rispettivamente, al secondo e al terzo posto nella 3.a categoria. Venerando Nicolosi per un soffio ha sfiorato il podio nella qualifica Veterani, mentre Fabrizio Ligresti ha chiuso al 20° posto nella 3.a categoria.