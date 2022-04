Vacanze di primavera, gli italiani scelgono mare e parchi divertimento

Dopo i lunghi mesi invernali, gli italiani hanno voglia di ripartire e sfrutteranno l’occasione offerta dalle vacanze di Pasqua e dal ponte del 25 aprile per organizzare un weekend lungo, possibilmente in riva al mare — per godere delle prime giornate di primavera — o ai parchi divertimento, da vivere insieme alla famiglia o agli amici. A fare il punto sui trend di viaggio che caratterizzeranno la primavera 2022 è Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, che ha analizzato le richieste arrivate tramite la propria piattaforma. La meta più gettonata per vacanze outdoor in questo periodo dell’anno è la Toscana, con il 39% di preferenze, di cui un 55% concentrato sul mare, con la zona di Livorno in prima linea. Il restante 45% è invece interessato alle città d’arte, con Firenze e Arezzo a guidare le ricerche.

A seguire — nella classifica delle destinazioni per Pasqua individuate da Campeggi.com — compaiono il mare dell’Emilia Romagna (26%) e della Puglia (22%), mentre appena fuori dal podio ci sono Lombardia, Campania e Abruzzo.

Non solo mare: Campeggi.com ha infatti individuato anche il trend dei parchi divertimento, scelti sia dalle famiglie con bambini che dai gruppi di amici. In questo caso, il 40% delle preferenze si concentra sul lago di Garda, trainato da Gardaland, mentre il 30% in Romagna con Mirabilandia, che stacca di appena un punto percentuale il 29% di preferenze ottenuto da Etnaland, a Catania. Per quanto riguarda le sistemazioni, invece, Campeggi.com sottolinea che la maggior parte degli utenti per questo periodo dell’anno è alla ricerca di comfort: il 78% degli utenti si sta infatti muovendo per prenotare unità abitative, mentre solo il restante 22% sceglie piazzole per tende e camper. Sulla scia di questi trend, Campeggi.com ha selezionato 6 destinazioni italiane e altrettante strutture outdoor per i viaggiatori in cerca di idee che intendono organizzare, anche last-minute, una fuga primaverile, in famiglia o con gli amici.

A Catania, con la sua anima vulcanica, è una città ricca di arte e di storia, un luogo da scoprire a piedi da Piazza del Duomo, con il suo celebre elefante, fino ai mercati popolari, cuori della tradizione cittadina. Intorno a lei un territorio altrettanto affascinante: dai pendii dell’Etna, con i loro panorami lunari, fino alle Gole dell’Alcantara, profonde 25 metri, passando per il Castagno dei Cento Cavalli, un albero di oltre 500 anni. Per i più piccoli, inoltre, c’è il parco divertimenti di Etnaland. Il consiglio di Campeggi.com: il Villaggio Turistico Europeo di Catania, a circa 30 minuti da Etnaland e che, grazie alla sua posizione privilegiata, permette di esplorare con facilità la parte orientale dell’isola.