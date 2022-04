Villa Pacini, lunedì apre la nuova area giochi

Lunedì 11 Aprile alle ore 10,30, nella villa Pacini, verrà consegnato ai bambini della città una vasta area giochi inclusiva, priva di barriere, per accogliere in sicurezza anche i piccoli con disabilità, frutto di un finanziamento regionale assegnato al Comune di Catania sulla base dell’avviso pubblico promosso dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.

Parteciperanno il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l’assessore regionale alla Famiglia e politiche sociali Antonio Scavone, quello comunale con la stessa delega, Giuseppe Lombardo, l’assessore al verde e all’ecologia Andrea Barresi, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e i tecnici comunali che hanno elaborato il progetto premiato dalla Regione Siciliana.

Grazie alla posa in opera dei nuovi giochi sul tappeto antitrauma, l’area di oltre mille metri quadrati all’interno di Villa Pacini, uno dei giardini pubblici che segnano l’identità della Città, è stata ampliata e arricchita con nuove attrezzature ludiche, utilizzabili anche da minori con disabilità, per favorire in sicurezza le relazioni e l’integrazione fra tutti i bambini.

Questo di villa Pacini, è solo uno dei tre parchi gioco inclusivi che in poche settimane sorgeranno in altri spazi a verde: verrà completamente ridisegnata anzitutto l’area giochi del Boschetto della Plaia con attrezzi adatti per i bambini con disabilità e un altro parco giochi della stessa fattispecie nel Parco degli Ulivi di San Nullo, grazie ai progetti del Comune ammessi ai finanziamenti dei fondi comunitari.