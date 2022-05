A Motta Sant’anastasia la marcia per la pace

Ieri sera a Motta Sant’anastasia si è svolta una marcia per la pace. Un importante iniziativa su proposta dei parroci Padre Salvatore Petrolo e Padre Scarpato Salvatore che ha coinvolto tutta la comunità mottese che ha risposto con una notevole partecipazione nel corso della quale sono stati esposti manifesti, bandierine e striscioni che riproducevano messaggi di pace. La marcia si è conclusa in Piazza Mercato dove è stato acceso un fuoco a ricordo delle tradizionali luminarie dell’ Ascensione. Come il fumo di quel fuoco si è innalzato verso l’alto, possa la preghiera di tutti arrivare al Dio della Pace. Presente anche il primo cittadino Anastasio Carrà.