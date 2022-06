Acireale: controlli agli esercizi commerciali, sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Acireale unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato specifici controlli, volti alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e 276/2003, presso numerosi esercizi commerciali.

In tale contesto, nel territorio del comune di Acireale, tra le altre, è stata controllata un’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti ittici, il cui gestore veniva deferito per la presenza all’interno del locale di quattro lavoratori in nero sui sei presenti.

Nel corso della verifica ispettiva sono altresì emerse diverse violazioni per le quali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 37.500 euro ed è stato altresì comminato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.