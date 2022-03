Acireale, domani festa delle donne in Ospedale

Quattro alberi di mimosa, per celebrare le donne, sono stati messi a dimora nell’area a verde antistante l’Ospedale di Acireale. Faranno da cornice, domani, 8 marzo, alla cerimonia in occasione della festa della donna, prevista per le ore 9.00.

«La mimosa – spiega Rosario Cunsolo, direttore medico dell’Ospedale acese e promotore dell’iniziativa – è associata al carattere tenace e resistente delle donne. Nella giornata dedicata alle donne, donando simbolicamente un ramoscello di mimosa a tutte le operatrici e con lo svelamento di una panchina rossa, vogliamo sottolineare l’importanza del ruolo della donna nel mondo del lavoro e ribadire il nostro impegno per l’affermazione di una cultura del rispetto, della promozione e della tutela dei diritti delle donne, contro ogni violenza e sopraffazione».

Interverranno, per l’occasione, il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, con il direttore sanitario e il direttore amministrativo, Antonino Rapisarda e Giuseppe Di Bella; il sindaco e il vicesindaco di Acireale, Stefano Alì e Palmina Fraschilla; il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, Marisa Scavo; e le rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio.