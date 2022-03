Acireale: vasto servizio di controllo coordinato del territorio

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale al fine di contrastare efficacemente l’illegalità diffusa nell’ambito del territorio di competenza ed in particolare dei reati contro la persona ed il patrimonio, hanno svolto una serie di servizi mirati nel comune di Acireale.

I controlli, che hanno riguardato anche la verifica del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia attraverso la verifica del “green pass” e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, hanno consentito ai carabinieri di denunciare un 40enne del posto in quanto ritenuto responsabile dell’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione, previsto dalle disposizioni per il contenimento della pandemia per le persone sottoposte alla quarantena.

Nel corso del medesimo servizio coordinato i militari hanno altresì svolto controlli della circolazione stradale, elevando complessive otto sanzioni per violazioni al codice della strada (tra cui, la dimenticanza dei documenti di guida e circolazione, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco protettivo e l’uso non corretto di apparati radio telefonici alla guida).