Ai domiciliari, ma va a fare la spesa

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Acireale, in servizio di Volante per il controllo del territorio, hanno sorpreso un pregiudicato di 65 anni, condannato per vari reati ed in atto in regime di detenzione domiciliare, mentre, tranquillamente, si aggirava nei pressi di alcune bancarelle di venditori ambulanti in Piazza Dante, intento a fare la spesa. La circostanza non è sfuggita agli Agenti, ai quali il detenuto era ben noto, perché soliti procedere al controllo domiciliare nell’ambito della quotidiana attività, proprio per verificare il rispetto degli obblighi imposti. Pertanto, dopo avere verificato che l’uomo in questione non era stato autorizzato dall’A.G. a lasciare il proprio domicilio, gli agenti hanno preceduto nei suoi confronti, traendolo in arresto per il reato di evasione. Nuovamente sottoposto ai domiciliari, ma con un processo in più da affrontare.