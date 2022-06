Controllo straordinario del territorio di Acireale

Ieri sera, nell’ambito di servizi straordinari sul territorio del comprensorio acese che il Commissariato di P.S. ha pianificato per la stagione estiva, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato ed al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio e dell’illegalità diffusa, nonché delle violazioni amministrative, commesse sia nella circolazione stradale che nell’esercizio di attività commerciali.

Nel corso del servizio, gli equipaggi impiegati hanno realizzato diversi posti di controllo nelle aree di maggior transito, sul centrale Corso Italia e nei pressi dell’Area “COM”, oltre che nella frazione marinara di Capo Mulini. Complessivamente, sono state controllate 72 persone e 35 veicoli e contestati 9 sanzioni per la violazione di norme del Codice della Strada, per un importo complessivo pari a € 1.200,00 circa. È stato, altresì, eseguito il fermo amministrativo di tre motoveicoli, i cui conducenti non facevano uso del casco protettivo.