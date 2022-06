Incendio sulla collina di Vampolieri

Dal primo pomeriggio di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono state impegnate sulla collina di Vampolieri per spegnere un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a ridosso di abitazioni. L’incendio è stato attaccato dai diversi fronti sui quali si stava sviluppando. In particolare da via dei Ciclamini, da via del Campolieto e da via Ulisse.

Sul posto sono state impegnate le squadre dei vIgili del Fuoco de Distaccamento Nord, del Distaccamento di Acireale e la squadra di supporto boschivo dalle Sede Centrale di Catania. Al momento rimangono ancora alcuni focolai tenuti sotto controllo da un squadra di Vigili del Fuoco che si sta occupando del minuto spegnimento e della bonifica. È intervenuto anche il supporto aereo di un elicottero della Forestale che ha effettuato diversi lanci d’acqua.