Insediato il nuovo commissario della gestione Adsp

Si è insediato stamattina, presso la sede legale di Augusta, il nuovo comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Fra i primi atti esaminati dal comitato troviamo l’approvazione della relazione annuale 2021 ex art. 8 legge 84/94, l’approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio finanziario 2021 in ratifica del decreto presidenziale del 29/04/2022, nonché l’approvazione del rendiconto generale 2021 in ratifica al decreto presidenziale 2122 del 29/04/2022 che sono stati approvati all’unanimità.

Nonostante il difficile periodo legato alla pandemia, il rendiconto generale 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 182.926, 769,00 euro e con un utile economico di 17.753.610,00 euro. “Con la riunione di oggi abbiamo iniziato un nuovo percorso di condivisione dei compiti di governance dell’AdSP”, ha detto il Presidente di Sarcina alla fine della riunione, “compiti che necessitano l’impegno collegiale di tutti i rappresentanti del comitato, che ringrazio fin da ora per la fattiva collaborazione”.