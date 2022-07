Lectio Gioenia, venerdì a Villa San Saverio conferenza del prof. Minelli

Venerdì 8 luglio, alle 18,30, nella sede della Scuola Superiore di Catania (Villa San Saverio, via Valdisavoia 9), il prof. Alessandro Minelli, già ordinario di Zoologia all’Università di Padova, terrà una conferenza dal titolo “La cultura come storia naturale di Homo sapiens: pluralismo, memoria, creatività”. L’incontro è promosso dall’Accademia Gioenia di Catania (“Lectio Gioenia”) e dalla Scuola Superiore di Catania nell’ambito del ciclo di eventi “Estate a Scuola”.

Interverranno in apertura il rettore Francesco Priolo, il presidente della Ssc Daniele Malfitana e il presidente dell’Accademia Gioenia Mario Alberghina. Il relatore sarà introdotto dal prof. Sebastiano Barbagallo, docente emerito di Entomologia generale e applicata nell’Ateneo catanese.

Nella sua carriera scientifica, il prof. Minelli si è dedicato principalmente a problemi di sistematica zoologica e di filogenesi e alla biologia evoluzionistica dello sviluppo (evolutionary developmental biology o evo-devo).

Fra i suoi libri, The Development of Animal Form (2003), Forme del divenire (2007), Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution (2009), L’albero condiviso. Metodi comuni tra filologia e biologia (2015), Plant Evolutionary Developmental Biology (2018) e Understanding Development (2021).

È socio effettivo dell’Accademia Nazionale delle Scienze, dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, è socio ordinario dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, socio onorario della Royal Entomological Society di Londra, nonché socio dell’Accademia Gioenia di Catania. È stato insignito di Medaglia d’oro dell’Accademia Nazionale dei XL (2002); del Premio Ferrari-Soave dell’Accademia delle Scienze di Torino (2005); del Charles Davis Sherborn Award (2008).