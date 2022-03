MD, inaugurato oggi il secondo punto vendita in città

Inaugurato questa mattina a San Gregorio di Catania in viale Europa il 2° punto vendita MD della città, che porta a 26 gli store in provincia di Catania e a 91 quelli siciliani. Subito dopo il taglio del nastro lo store si è rapidamente affollato con i clienti curiosi di fare conoscenza con le proposte speciali del giorno d’inaugurazione: moltissime persone per tutta la giornata hanno esplorato con interesse le sei corsie in cui è suddiviso lo spazio di 873 mq di superficie su pianta rettangolare, con cinque casse, in cui hanno trovato lavoro 13 giovani del posto, età media 30 anni.

Come previsto dal format classico di MD, lo store apre con un reparto ortofrutta di grande impatto per ampiezza di scelta, freschezza, stagionalità e qualità dei prodotti. Lungo il perimetro, il laboratorio a vista di macelleria e i banchi serviti e take away di macelleria e gastronomia.

Nello store, con un bacino di utenza stimato di circa 100.000 abitanti, i clienti siciliani troveranno specialità regionali, la linea premium Lettere dall’Italia®, una vasta offerta di prodotti bio, ecologici e dedicati al benessere, tutti rigorosamente al “giusto prezzo”. Completa l’offerta il reparto no food. Il punto vendita, dotato di un ampio parcheggio da 94 posti, è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21, con orario continuato.