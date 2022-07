Misterbianco: controlli agli esercizi commerciali e alla circolazione stradale

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia” e l’ausilio della Polizia Locale sono stati impegnati nella mattinata in un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa. Le attività di verifica, che hanno riguardato tra l’altro diverse attività commerciali, hanno fornito ai militari riscontri utili all’esito del controllo effettuato presso un’officina meccanica ubicata nel territorio del Comune di Misterbianco.

Il titolare, un 47enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del C.d.S. in materia di disciplina delle attività di autoriparazione. In particolare, da un’ispezione dei locali dell’officina sono stati riscontrati sversamenti illeciti di oli e liquidi speciali contenuti in 9 motori di autovetture presenti nell’attività e che sono state poi sottoposte a sequestro.

Contestualmente si è proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature dell’officina e al titolare è stata altresì comminata la sanzione amministrativa di 5.146 euro per mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (scia) e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel medesimo contesto operativo sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale che hanno consentito di identificare diverse persone e veicoli, rilevare violazioni al C.d.S. per mancata copertura assicurativa o revisione periodica e beccare automobilisti alla guida mentre usavano il telefono cellulare. I carabinieri hanno verificato anche la presenza in casa di persone sottoposte a misure restrittive, mentre, a seguito delle perquisizioni personali eseguite per la ricerca di droga è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore, una persona trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.