Riposto: controlli sicurezza sul lavoro, sospesa l’attività di una ditta

I Carabinieri della Stazione di Riposto, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato alcuni controlli nei cantieri edili al fine di verificare il rispetto della specifica normativa per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

In particolare, tra gli altri, i militari hanno ispezionato un cantiere situato in Contrada Carrubba accertando che un 55enne, titolare della ditta incaricata dei lavori, avrebbe avviato al lavoro il personale privo di giudizio di idoneità alla mansione e senza aver effettuato la prevista formazione in materia di salute e sicurezza.

Nello stesso contesto, un dipendente della ditta è risultato sprovvisto della certificazione “green pass”.

Per tali motivi nei confronti dell’imprenditore è stata elevata una sanzione amministrativa di 3071 euro, mentre la ditta è stata sospesa dall’attività lavorativa.