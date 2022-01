Tremestieri Etneo: viola le prescrizioni dell’affidamento in prova, arrestato

Su delega della Procura Distrettuale i Carabinieri della Stazione di Pedara, in esecuzione di un decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con conseguente carcerazione, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Catania, hanno arrestato un 55enne catanese. L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per il reato di ricettazione, avrebbe violato le prescrizioni impostegli rendendosi autore di altri reati, “trasgressioni” che però sono state compendiate dai militari all’Autorità Giudiziaria determinando l’emissione del provvedimento, a seguito del quale è stato associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza.