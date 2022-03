Viagrande si stringe all’Ucraina: domenica 20 marzo “Una magia per la pace”

Si svolgerà domenica 20 marzo a partire dalle ore 10.00 in piazza S. Mauro a Viagrande la manifestazione dal titolo “Una magia per la pace”. L’iniziativa – promossa dall’illusionista catanese Dimis e sposata dall’amministrazione viagrandese guidata dal Sindaco Francesco Leonardi – ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione ed in particolare i più piccoli e le loro famiglie alla cultura della pace, della fratellanza e dell’aiuto reciproco.

“In un periodo così complesso come quello che i nostri ragazzi stanno vivendo è responsabilità di tutta la comunità educante scendere in campo e affiancare i bambini e le famiglie nella comprensione degli eventi“, spiega Dimitri Tosi, in arte Dimis, ideatore dell’evento.

“Sono felice e orgoglioso che sia stato proprio il mio Comune a sposare l’iniziativa: grazie all’eccellente lavoro della dirigente dell’Area Politiche Sociali e Culturali dott.ssa Letizia Di Modica l’intera comunità educante viagrandese è stata coinvolta”, prosegue Dimis.

La mattinata di festa per la pace inizierà infatti con la Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madonna dell’Itria dal parroco don Giuseppe Guliti e proseguirà sulla piazza San Mauro con un momento di giochi insieme coordinati dai volontari dell’oratorio Don Bosco.

Durante il momento di gioco, i bambini e i ragazzi potranno consegnare gli elaborati realizzati con il supporto degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Viagrande: i docenti e la dirigente dott.ssa Patrizia Nicolini hanno aiutato gli alunni a comprendere quello che sta accadendo in questi giorni di conflitto tra Ucraina e Russia e hanno stimolato i ragazzi ad elaborare i loro pensieri attraverso immagini e parole. Ogni alunno partecipante all’iniziativa riceverà l’attestato di “Costruttore di Pace”.

La mattinata si concluderà con lo spettacolo di illusionismo offerto da alcuni artisti del Club Illusionisti di Catania: ad esibirsi, oltre allo stesso Dimis, l’illusionista professionista siracusana Maga Benny e i giovani allievi del Club Mago Rino e Federico Murabito.

Ma la giornata di domenica non sarà solo festa e giochi: “In accordo con l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Cristaldi – spiega Dimis – abbiamo ritenuto doveroso dare anche un segno concreto: durante la mattinata chi volesse potrà consegnare farmaci al banchetto della Croce Rossa del Comitato di Viagrande retto dal presidente Luciano Massaro. Quanto raccolto contribuirà alla spedizione della Croce Rossa per l’Ucraina”.

La sicurezza e la viabilità saranno garantite dal Comando dei Carabinieri di Viagrande rette dal Luogotenente Saverio Girardi e dal Comando della Polizia Municipale di Viagrande coordinato dal Comandante Ernesto Pulvirenti.