Misterbianco, uccisa donna di 27 anni

Aveva 27 anni, e si chiamava Giovanna Cantarero, meglio conosciuta come Jenny, la giovane freddata con un colpo d’arma da fuoco ieri sera intorno alle 21.30 a Misterbianco. Secondo la ricostruzione, stava uscendo dal panificio-pasticceria in cui lavora, in via Allende, nel quartiere Lineri, dove e’ stata raggiunta dal proiettile che l’avrebbe colpita al volto. Aveva con se’ una busta con il pane trovato a terra vicino al corpo.

La giovane donna, lascia una figlia piccola di appena un anno e mezzo. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità e le frequentazioni della donna per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio.