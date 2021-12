Omicidio Cantarero, continuano le ricerche dell’indagato

La Procura di Catania e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo e continuano le ricerche da parte dei carabinieri dell’uomo indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni uccisa a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. L’uomo avrebbe avuto una relazione definita ‘burrascosa’ con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto. Stamane è in programma l’autopsia sul corpo della ragazza. “Giovanna Genny Cantarero è stata freddata con diversi colpi di pistola, uno dei quali alla testa, come nella peggiore delle esecuzioni. Usciva dal lavoro, un panificio, dove si guadagnava da vivere onestamente.