Corruzione: Ast; gip, assunzioni decise dalla politica

Le assunzioni all’Ast le decideva la politica. Lo scrive il gip Marco Gaeta nell’ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti dei vertici dell’Ast, l’azienda trasporti siciliana della Regione coinvolta in una inchiesta per corruzione e truffa. Il giudice afferma che il rapporto tra la società interinale attraverso cui si assumevano i dipendenti a tempo determinato era “pesantemente condizionata da logiche clientelari e da pressioni politiche”. Il 3 febbraio 2020 un dipendente dell’Ast dice al direttore generale Ugo Fiduccia, finito ai domiciliari, “andiamo bene, ho visto che sono entrate altre persone, quindici persone…che sono stati assunti soggetti che ‘manco sannu fare a ‘O’ cu bicchiere’ (non sanno fare la o con il bicchiere ndr)”.

Fiduccia si sposta con il dipendente nella stanza a fianco, temendo di essere intercettato, e dice ” ur iuoco forte u fa a politica. Io ne infilo qualcuno, no cà io infilo tutto”. In precedenza nel corso di un interrogatorio alla Finanza l’avvocato Giuseppe Terrano, funzionario dell’Ast che ha presentato denunce su irregolarità nella gestione della società, aveva elencato una serie di dipendenti assunti grazie al sostegno di noti esponenti politici o influenti gruppi imprenditoriali.

Anche per l’assunzione degli interinali la logica utilizzata sarebbe quella dell’appartenenza. Fiduccia nel corso degli incontri con un agenzia che aveva avuto l’appalto da parte dell’Ast delle assunzioni a tempo determinato, avrebbe fornito alcuni nominativi. Nel corso della conversazione emerge che molte assunzioni sarebbero state fatte su “sollecitazioni” di esponenti politici. Inoltre, intercettato, Fiduccia ammette che diversi soggetti gli sarebbero stati segnalati “dall’assessorato”, dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità.