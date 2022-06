Covid: Gimbe, impennata di contagi, +58,9%

È impennata di nuovi casi di covid nell’ultima settimana si registra un +58,9% di contagi in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 15-21 giugno. In termini numerici, negli ultimi 7 giorni i contagi sono stati 255.442 a fronte dei 160.751 della rilevazione precedente.

“Assistiamo a una netta impennata dei nuovi casi settimanali (+58,9% rispetto alla settimana precedente) – dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a 255 mila con una media mobile a 7 giorni che supera quota 36 mila casi al giorno”. Nella settimana 15-21 giugno l´incremento percentuale dei nuovi casi si registra in tutte le Regioni: dal +31,3% della Valle D´Aosta al +91,5% del Friuli-Venezia Giulia. Rispetto alla settimana precedente, solo in 2 Province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi (Caltanissetta -10,2% e Vibo Valentia -10,2%), mentre salgono da 99 a 105 le Province in cui si rileva un aumento (dal +5,6% di Crotone al +131,7% di Reggio Calabria).

In 16 Province l´incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti: Cagliari (934), Sud Sardegna (705), Roma (635), Ragusa (607), Palermo (602), Venezia (592), Rimini (583), Catania (583), Treviso (580), Siracusa (579), Forlì-Cesena (570), Ravenna (555), Udine (526), Terni (505), Foggia (503), Bologna (502).