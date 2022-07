Covid in Sicilia: hub vaccinali rimodulati, ma sempre aperti

In Sicilia gli hub vaccinali nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania non hanno mai chiuso i battenti. “Noi siamo sempre operativi nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo – sottolinea il commissario emergenza Covid, Renato Costa – non ci siamo mai fermati e ovviamente siamo pronti anche per la quarta dose per gli over 60 e per tutte le categorie che saranno individuate, aspettiamo indicazioni dal ministero”. Sulla stessa linea anche Alberto Firenze, commissario emergenza Covid Messina: “Non abbiamo mai chiuso. Abbiamo solo rimodulato gli orari anche perché nei nostri punti vaccinali a Messina e provincia abbiamo integrato sia la vaccinazione legata ai livelli essenziali di assistenza che quella Covid, quindi, di fatto, con la quarta dose abbiamo comunque una struttura pronta ed operativa”.

Nel Messinese sono presenti punti vaccinali “fuori dagli ospedali appositamente cosi da essere sempre attivi – aggiunge Firenze – a Mistretta/Santo Stefano, a S.Agata/Capo d’Orlando, a Patti, nell’hub fiera di Messina, nel Parco Corolla di Milazzo, a Lipari e Barcellona Pozzo di Gotto”. Sono state, inoltre, rimodulate dall’Asp di Palermo, per esempio, le varie attività con nuovi orari e giorni di apertura al pubblico.

A Catania resta aperto l’hub vaccinale di via Pasubio, dove ha sede la struttura commissariale, gli altri hub del capoluogo e in provincia sono stati chiusi. Ma la il commissario Pino Liberti attende l’evoluzione della situazione: “Lo stabiliremo sulla base del target che il governo nazionale ci darà”.

L’Asp di Palermo ha dei servizi dedicati, sia agli screening di massa con tamponi antigenici in modalità Drive In, sia per le vaccinazioni anticovid. La nuova organizzazione consente di andare incontro anche alle esigenze dell’utenza della città di Palermo e dei comuni della provincia con centri vaccinazione nell’ “ospedale vecchio” di Cefalù, nei locali dell’ex pretura di Partinico, nel centro di Bagheria e nel punto di Lercara Friddi, ma anche a Termini Imerese nel centro vaccinale dell’unità territoriale di prevenzione.

Ed ancora, nei centri di Misilmeri, Petralia Sottana, nel centro commerciale Poseidon di Carini. Diversi punti sono operativi anche in modalità drive in per la somministrazione del tampone antigenico (rapido) sia a Palermo che in provincia.