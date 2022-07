Covid: Razza, “over 60,si lavora per la quarta dose”

“In Sicilia le aziende sanitarie provinciali e le strutture commissariali sono al lavoro per la quarta dose sugli over 60”. Lo afferma all’AdnKronos l’assessore alla Salute in Sicilia Ruggero Razza. “Nelle province – aggiunge- sono ancora presenti un numero minore di hub vaccinali che potranno tornare pienamente operativi per garantire la copertura ai cittadini nella fascia d’età, mentre dove non sono presenti gli hub – specifica Razza- sono state attivate dalle aziende sanitarie provinciali adeguate strutture nei distretti”. “Resta sempre – ricorda infine Razza- il contributo indispensabile dei medici di medicina generale e di tutte le strutture territoriali”.

“L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”. Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 12/o congresso della Uil Pensionati. “Guai a pensare – ha avvertito il ministro – che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”.