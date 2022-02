Fratelli d’Italia, “naturale la ricandidatura di Musumeci”

Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci. E’ quanto si legge in una nota di Fd’I. Erano presenti il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il capo dell’organizzazione Giovanni Donzelli, i coordinatori regionali siciliani Salvo Pogliese e Giampiero Cannella e l’assessore regionale Manlio Messina.

Al termine dell’incontro, il vertice di Fratelli d’Italia ha ribadito l’assoluto apprezzamento dell’operato del governatore Nello Musumeci. E considera naturale – continua la nota – la sua ricandidatura alla presidenza della Regione. Tra Fratelli d’Italia e “Diventera’ bellissima”, il movimento del governatore, si e’ stabilito sin d’ora un rapporto di costante consultazione per affrontare insieme gli obiettivi prioritari politico-programmatici legati allo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia. Nei prossimi giorni il documento sara’ presentato alla stampa da Giorgia Meloni e Nello Musumeci. Il vertice ha altresi’ auspicato la unita’ della coalizione siciliana attorno al presidente uscente per affrontare in un clima di serenita’ la prossima sfida elettorale che non puo’ non vedere riconfermata in Sicilia la fiducia al buon governo di questi anni.