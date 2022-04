Regionali 2022: Meloni, “Musumeci ottimo presidente, perchè non il bis?”

“A me Nello Musumeci pare un ottimo presidente di Regione, è un governatore uscente, quelli uscenti che hanno ben lavorato generalmente vengono ricandidati, non capisco perché questo sia l’unico caso per cui ciò non accade”. L’ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni regionali in Sicilia, a margine della presentazione della Conferenza programmatica del partito. Sulle elezioni comunali a Palermo, invece, la Meloni ha osservato che “la deadline è naturale nel senso che a un certo punto c’è una scadenza e bisogna prendere decisioni”.

“Chiaramente cerchiamo di fare il primo possibile, ormai siamo abbastanza vicini alla scadenza elettorale e tutti devono fare campagna elettorale e sapere a quali condizioni. Ora stiamo dilatando i tempi per fare qualche sforzo in più, ma non è che alla fine possiamo non prendere le decisioni. Le prenderemo in tempo utile e se poi non ci sarà corrispondenza nei nostri intendimenti, faremo le nostre scelte”. La leader di Fratelli d’Italia, si riferisce alla decisione di mantenere o meno la candidatura a sindaco della parlamentare di Fdi Carolina Varchi, in aggiunta a quella di Francesco Cascio sostenuto da FI e Lega, e Roberto Lagalla dell’Udc. Infine sempre riferendosi alle comunali di Palermo a un tentativo di trocare una ricomposizione nel centrodestra la Meloni ha aggiunto:”Con Berlusconi ci sentiamo, le interlocuzioni sono in corso”.