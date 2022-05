Regionali 2022: primarie del pd il 16 e il 24 luglio

Entro il 10 giugno la presentazione delle candidature e tra il 16 e il 24 luglio le primarie per scegliere il candidato alla presidenza della Regione Siciliana della coalizione progressista. E quanto deciso oggi durante la riunione, a Misterbianco, del tavolo regionale formato da rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Cento Passi, Psi, Articolo 1, Verdi. “La consultazione popolare si terrà tra il 16 e il 24 luglio – si legge in una nota – E’ stato inoltre fissato entro il 10 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione delle candidature con l’obbligo del numero di firme a sostegno di ciascuna candidatura; obbligo inoltre di presentare per ogni candidato almeno una lista in 5 province a sostegno di colui o colei che vincerà la consultazione”. Anche Sinistra italiana ha partecipato al tavolo della coalizione progressista che si è svolto oggi a Misterbianco per discutere delle primarie per il candidato alla presidenza della Regione Siciliana. La coalizione – M5S, PD, Cento Passi, Psi, Articolo 1, Verdi e Sinistra Italiana – ha fissato il 10 giugno come data ultima per la presentazione delle candidature. La consultazione popolare si terrà tra il 16 e il 24 luglio.