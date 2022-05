Sanità: La Rocca, “in Piano prevenzione 6 obiettivi strategici”

“Il Piano di prevenzione 2020-2025 quest’anno ha sei importanti obiettivi strategici non più in solo ambito sanitario ma anche in termini di prevvenzione di incidenti stradali così, come incidenti in ambito domestico e ovviamente incidenti sui luoghi di lavoro. Ovviamente l’aspetto sanitario è ancora preso in grande considerazione e rilievo”. Lo dice Mario La Rocca, dirigente generale della programmazione dell’assessorato regionale alla Salute a proposito del seminario regionale sulla corretta applicazione del “Piano di Prevenzione 2020-2025”, organizzato dall’assessorato regionale salute in collaborazione con il Cefpas. all’ospedale Cervello di Palermo.

“L’obiettivo – aggiunge La Rocca – è quello di prevenire le malattie geneticamente non trasmissibili, le malattie infettive ed anche ogni forma di dipendenza, ci occuperemo anche di salute e dell’ambiente in particolare. Per tutto questo, si è reso necessario il coinvolgimento, oltre che degli assessorati regionali interessati, anche di una serie di enti diversi, come Inail, Coni, l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, fondamentale per la prevenzione in ambito scolastico, associazioni di volontariato e associazioni datoriali”.