Sicilia: consegnato il ponte Palmieri ristrutturato

“Con la consegna del Ponte Palmeri archiviamo una pagina di disagi, lunga piu’ di un decennio, per un vasto comprensorio agricolo nella piana di Catania. Avevamo trovato un ponte pericolante e la sfiducia diffusa di cittadini e operatori. Oggi il governo Musumeci restituisce un’infrastruttura pienamente risanata e funzionale, dando dignita’ e decoro alla viabilita’ interna come da impegno assunto davanti ai siciliani”. Lo ha affermato l’assessore regionale della Sicilia alle Infrastrutture Marco Falcone consegnando oggi il Ponte Palmeri sulla Sp 74/II, al confine fra i territori di Ramacca e Paterno’, nel Catanese. Presenti anche il deputato regionale Alfio Papale, il commissario straordinario della Citta’ metropolitana di Catania Federico Portoghese, il dirigente Giuseppe Galizia e i rappresentanti del comitato locale “Iannarella” per la sistemazione della viabilita’ interna. “Sono stati compiuti – ha aggiunto l’assessore Falcone – anche significativi lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza della Sp 74/II nei tratti limitrofi al ponte Palmeri. A cio’ si aggiungeranno altri interventi dal valore di oltre 900mila euro per il tratto che collega la provinciale al bivio Iannarello. Poniamo fine al calvario, che durava addirittura dal 2007, di imprese e famiglie, costrette con i loro mezzi a fare una lunga deviazione fra le statali Catania-Caltagirone e Catania-Aidone”.