Sindaco di Palermo, altra fumata nera per il centrodestra

Accordo ancora non trovato sul candidato sindaco a Palermo e sulle regionali d’autunno in Sicilia. Gli incontri e i colloqui di oggi ai massimi livelli non hanno prodotto passi in avanti, anzi la coalizione rimane impantana nella palude. “La Lega e FdI ci hanno messo in una impasse, colpa dei capricci di Nello Musumeci che aveva detto di volere fare una sola legislatura e invece s’impunta sulla ricandidatura, questa paralisi del centrodestra รจ negativa”, sbotta il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichรจ, al telefono con l’ANSA.

“Musumeci pensa soltanto a governare e a rappresentare la Sicilia con orgoglio. E i sondaggi confermano il gradimento del lavoro fino ad oggi fatto da Musumeci e dai suoi assessori. I capricci li lasciamo al commissario regionale di Forza Italia o al Presidente dell’Assemblea? A noi interessa tornare a vincere con il centrodestra per continuare a dare risposte ai siciliani”. Ad affermarlo il coordinamento regionale di Diventerร Bellissima commentando le dichiarazioni del presidente dell’Ars e commissario di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichรจ.

“Dire che c’รจ una impasse causata da Prima l’Italia รจ falso e ingeneroso. Abbiamo con grande senso di responsabilitร sempre detto di essere pronti a discutere dei prossimi appuntamenti elettorali, insieme o separatamente, per andare incontro alle esigenze degli alleati e delle contraddizioni interne ai loro partiti”. Lo afferma il coordinatore siciliano della Lega-Prima l’Italia, Nino Minardo, commentando le dichiarazioni del presidente dell’Ars e commissario di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichรจ.

“Continuiamo a essere disponibili – aggiunge Minardo – ma pretendiamo che si faccia presto per rispetto dei siciliani e dei tanti candidati che hanno diritto di potersi fare serenamente la campagna elettorale. Non saremo spettatori e legittimamente chiediamo di poter svolgere il ruolo di un partito che รจ punto di riferimento di molti siciliani ed oggi vuole anche in Sicilia attraverso la propria classe dirigente portare avanti un modello di governo efficace e pragmatico giร testato con successo in altre realtร del nostro paese. Faccio appello ai partiti alleati affinchรฉ facciano chiarezza al proprio interno e ci consentano di uscire da questa fase di stallo subito mettendo da parte pregiudizi, personalismi e diatribe interne. I siciliani – chiosa Minardo – aspettano risposte e soluzioni da noi e questa รจ l’unica cosa che interessa al sottoscritto e al mio partito”.