Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si e’ classificata Elisa, con O forse sei tu, al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.ย Un testo che parla di amore, delle sue tante sfaccettature e dei sui tanti risvolti: i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, descrivono il brano ‘Brividi’ come “sicuramente autobiografico”, che rispecchia e racconta “il nostro vissuto”. Del resto, sottolineano, “il potere delle canzoni รจ di essere sincere e di raccontare tutto quello che ci succede, anche il sentirsi sbagliati, che รจ una paura che di base abbiamo tutti anche quando pare superata”.

L’edizione del Festival 2022, la seconda in tempi di covid, consegna agli archivi tante altre cose. E, soprattutto, puo’ rappresentare l’inizio, magari ancora con le dovute accortezze, di un ritorno verso la normalita’. L’entusiamo e la gioia degli spettatori in teatro, mai com quest’anno ‘presenti’ dall’inizio alle fine di tutte le cinque serata, e gli appelli di vari artisti, sono la tangibile testimonianza della voglia di tornare a suonare e cantare, di assistere a spettacoli e concerti, di far rivivere un settore fermo o quasi da molto, troppo tempo. Alla terza conduzione, poi, il presentatore e direttore artistico Amadeus, davvero in grande spolvero, ormai si puo’ senza ombra di dubbio considerare l’erede di Pippo Baudo.

L’inno di Mameli, Sabrina Ferilli ‘leggera’, la condanna degli hater e le canzoni di Marco Mengoni, le polemiche (francamente evitabili) sull’esibizione di Gianni Morandi e Jovanotti, Amadeus che consegna un mazzo di fiori alla moglie, in prima fila, e la bacia, gli omaggi a Lucio Dalla e Raffaella Carra’, il Fantasanremo (con la vera zia Mara, la Venier): sono le istantanee dell’ultima serata della settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, che chiude una kermesse dai grandi numeri, con lo share sempre in aumento e in alcuni momenti da vero e proprio record. Tante emozioni, il ritorno del pubblico in sala, tante belle canzoni (ma non tutte), grande musica con la serata delle cover.