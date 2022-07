Mons. Renna nomina Pappalardo vice direttore della Caritas Diocesana

L’arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, ha nominato Salvatore Pappalardo vice direttore della Caritas Diocesana per i prossimi cinque anni. Subentra a don Gino Licitra. La decisione, si legge in una nota, è stata comunicata cn la raccomandazione che l’organismo pastorale della carità continui a prendersi cura delle “nuove e crescenti povertà della nostra terra e che ogni povero sia riconosciuto come quel Cristo che ci aprirà le porte del Suo Regno alla fine dei tempi”.

“Ringrazio di cuore don Gino Licitra a nome mio, della direzione e dei volontari Caritas – ha commentato il direttore don Piero Galvano – per il servizio svolto in tutti questi anni come responsabile del Centro di ascolto diocesano. Auguro al nuovo vice direttore di promuovere sempre lo spirito di accoglienza, di fraternità e di comunione che contraddistingue la Caritas di Catania”. Salvatore Pappalardo, che fino alla nomina aveva ricoperto il ruolo di Responsabile delle attività, manterrà la carica di responsabile amministrativo della Confraternita Maria Santissima Del Soccorso, braccio operativo dell’organismo pastorale. Il neo vice direttore, in Caritas da oltre un decennio, ha una formazione accademica in ambito economico-aziendale e giuridico, diverse esperienze lavorative nel settore bancario, ed è componente del Consiglio territoriale per l’Immigrazione.

Della direzione della Caritas fa anche parte il commissario arcivescovile della confraternita Maria Santissima Del Soccorso, padre Rosario Balsamo “La Caritas sarà sempre un punto di riferimento per fratelli e sorelle bisognosi di aiuto – spiega Pappalardo – che all’Help Center troveranno l’ascolto, un pasto e un’accoglienza. Inoltre, da anni, oltre alle attività di tipo assistenziale, promuoviamo un supporto complessivo che miri anche a fornire interventi personalizzati, strumenti e informazioni necessari a potersi risollevare da una situazione di difficoltà e quindi a proseguire con le proprie forze”.