Prosegue incessante l’azione di contrasto dei Carabinieri all’abusivismo commerciale

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi, al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo delle vacanze estive, sia residenti che turisti che numerosi affollano le località costiere, turistiche e tutte le zone di maggiore aggregazione, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O., dal personale della Polizia Locale e di ENEL Distribuzione hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nel quartiere di Librino, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme contro l’abusivismo commerciale.

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno denunciato una 53enne catanese per “furto di energia elettrica”, in quanto i militari hanno scoperto nella sua abitazione un allaccio dell’energia elettrica alla rete pubblica.

Nel contesto operativo in questione, i militari dell’Arma hanno sanzionato 3 venditori ambulanti, due di prodotti ortofrutticoli ed uno di prodotti ittici, ai quali sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi € 22.208,00, in quanto operavano in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita di prodotti, nonché per aver occupato abusivamente la sede stradale. Tutta la merce veniva sequestrata e 50 kili di alimenti ortofrutticoli venivano donati in beneficenza all’oratorio “San Filippo Neri” di Catania.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 20 soggetti e controllato 6 veicoli, con l’elevazione di 2 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., per un importo complessivo di 346,00 € per (mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione e guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.