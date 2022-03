Acireale: trovato cadavere giovane disperso

Il corpo senza vita di un uomo di 27 anni che risultava disperso in mare, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La vittima, di nazionalità tunisina, ma residente in Italia, si era tuffata nella zona di Santa Maria La Scala, ad Acireale, non curante delle pessime condizioni marine insieme al fratello che è riuscito con l’aiuto di un passante a uscire dall’acqua e mettersi in salvo. Subito dopo la segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera, intorno alle 15.30, erano state attivate le ricerche.