Calatabiano: incendio in abitazione, ferito proprietario

Un incendio ha gravemente danneggiato un’abitazione al primo piano di un edificio di Calatabiano. Il proprietario, che ha riportato ustioni in varie parti del corpo e manifestava sintomi da intossicazione da fumo. è ricoverato con la prognosi riservata nell’ospedale di Taormina dove è stato trasferito da personale del 118. A soccorrerlo e a portarlo fuori dalla casa erano stati alcuni vicini. Le fiamme sono state domate da vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e del comando provinciale di Catania che hanno provveduto a mettere la struttura in sicurezza. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e personale della polizia locale del Comune di Calatabiano.