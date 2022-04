Ciclismo: da Adrano a Verona, 18 tappe, 1.025 chilometri

Da Adrano a Verona, 18 tappe, 1.025 chilometri e 24.780 metri complessivi di dislivello. Sono i numeri e il percorso, uguale a quello del Giro d’Italia ma senza la grande partenza in Ungheria, per l’edizione 2022 del Giro-E che comincerà il prossimo 10 maggio e che è stato presentato alla Bit di Milano. La corsa – è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federciclismo – vuole promuovere l’utilizzo della bicicletta elettrica e della mobilità sostenibile e per questo viene confermato anche ‘Ride Green’ per raccogliere i rifiuti prodotti in gara e avviarli al corretto riciclo. “Il governo siciliano scommette da sempre, con convinzione, sul binomio sport e turismo – evidenzia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. Con il Giro di Sicilia, che parte oggi, il Giro d’Italia e il Giro-E, la primavera è, a pieno titolo, la stagione del grande ciclismo nell’Isola”. “La Grande Partenza del Giro-E dalla Sicilia – spiega l’amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino – per la terza volta ribadisce l’importanza dello sport come mezzo di comunicazione per esaltare il territorio”.