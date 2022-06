Furgone della Misericordia si ribalta, quattro feriti

Due giovani del servizio civile universale, una disabile e la sua anziana madre sono rimasti feriti in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Strada statale 121, in territorio di Belpasso. Erano su un Fiat Doblò della Misericordia di Adrano che si stavano recando a Catania quando, per cause il corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco. I primi soccorsi sono stati prestati da personale di un’ambulanza della Misericordia di Catania Ognina che stava passando sulla strada e che ha avvisato il 112.

Sul posto sono poi arrivati carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. In un campo vicino alla Statale è atterrato un elicottero del 118 di Catania che ha trasferito la madre della disabile all’ospedale Cannizzaro, mentre la figlia della donna è stata portata al Policlinico. I due soccorritori della Misericordia sono stati medicati nell’ospedale di Paternò per diverse escoriazioni sul corpo . Secondo quanto reso noto, nessuno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto si è recato anche il Governatore della Misericordia di Adrano, Pietro Branchina.