Incidente sulla statale 120, perde la vita 33enne

Una donna di 33 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” al km 188,400, in territorio di Randazzo (Catania). Era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un camion, il cui guidatore è rimasto sul ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118 e dell’Anas. La strada è rimasta chiusa al traffico e poi riaperta.