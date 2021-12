Tentata estorsione, panettoni per il clan, 2 arresti

Tentata estorsione in concorso e’ l’accusa che ha portato in carcere due persone di Acireale, Salvatore Indelicato, di 51 anni, detto ‘u Spiddu’, e Sebastiano Rosario Spina, di 34 anni, ‘Seby Miao’, arrestati da agenti del commissariato di Acireale. I due, minacciando ritorsioni, hanno chiesto duemila euro a un commerciante, da destinare all’acquisto di panettoni e ceste regalo da destinare agli affiliati acesi del clan Santapaola Ercolano.

Alla vittima sono state chieste anche somme di denaro arretrate in quanto non versate in occasione di alcune festivita’. I fatti contestati sono datati novembre 2021 e dopo una attenta ricostruzione degli investigatori del commissariato, sono finiti nella richiesta di misura cautelare della procura decisa dal Gip: a incastrare i due sono state i filmati delle telecamere a circuito chiuso dei negozi attigui a quello finito sotto estorsione. Indelicato e Spina sono stati reclusi nel carcere di Bicocca.