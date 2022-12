Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nel Catanese

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 21.26 all’Ingv a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. L’evento è stato nettamente avvertito in diverse province della Sicilia, in particolare nella zona sud-est dell’isola. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l´evento – con epicentro localizzato a Mazzarrone, in provincia di Catania – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.

La terra ha tremato in maniera intensa – spiegano dal comando dei vigili urbani – mobili, divani e letti hanno vibrato anche se per pochi secondi. E cosi’ in tanti si sono riversati in strada, un po’ per la paura, un po’ temendo che il sisma possa ripetersi nel corso della notte.

“E’ stato un grande spavento. In alcune abitazioni sono caduti mobili e suppellettili, ma non ci sono stati grossi problemi – ha spiegato il primo cittadino di Mazzarrone, Giovanni Spata – da un primo sopralluogo, eseguito insieme a carabinieri e agenti della polizia municipale, non si segnala alcun danno a cose e persone. C’e’ stato un grande spavento. Non c’e’ stata alcuna evacuazione la situazione al momento e’ sotto controllo. Abbiamo attivato con la Protezione civile il Coc e con l’intervento dei tecnici domani faremo un sopralluogo nelle scuole, per verificare eventuali danni”.