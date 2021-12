Sporadiche e diluite emissioni di cenere sull’Etna

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania comunica che si osservano sporadiche e diluite emissioni di cenere dal cratere di Sud Est dell’Etna. Per la copertura nuvolosa presente sul vulcano le osservazioni sono effettuate in maniere discontinua. Il fenomeno è stato rilevato sia dalle telecamere di sorveglianza sia da personale Ingv-Oe. Dal punto sismico il tremore è su valori medi in leggera risalita. L’attività infrasonica è su livelli bassi e non mostra variazioni significative. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo Gnss e clinometriche non mostrano variazioni significative. L’attuale attività dell’Etna non ha alcun impatto sull’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è pienamente operativo.