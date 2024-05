23° Slalom Giarre – Milo, domani al via la storica corsa

Saranno 84 i piloti in gara domani mattina, domenica 5 maggio, alla 23ª edizione dello Slalom Giarre Milo, gara automobilistica valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con l’A.s.d. Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre e Milo. I piloti si sfideranno a partire dalle ore 9, con partenza da Miscarello, frazione di Giarre, in un percorso di abilità che li vedrà tagliare il traguardo a Milo. Ad aggiudicarsi la corsa, suddivisa in tre manches cronometrate, chi farà registrare il miglior tempo senza far cadere i birilli posizionati sul tracciato. Ogni birillo caduto comporterà una penalità di dieci secondi. Questa mattina si sono svolte le consuete verifiche tecniche.

“Con questa gara diamo il via ad una stagione ricca di competizioni – dichiara Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale – Possiamo dirci soddisfatti del numero di iscrizioni, considerato che quest’anno la gara, storico slalom che abbiamo riportato in vita da alcuni anni, si svolge ad inizio stagione, in un periodo dell’anno differente rispetto alle precedenti edizioni. Lo scorso anno è stata una gara molto combattuta e ci aspettiamo una bella corsa anche domani”. Anche quest’anno ai nastri di partenza ci saranno diversi nomi eccellenti. Dal vincitore della passata edizione Emanuele Schillace a Giuseppe Giametta, e ancora Gabriele Di Bartolo, Giuseppe Messina e Marco Gammeri. Presente anche la famiglia Giamboi, con padre e figlia, Alfredo e Angelica. Due le presenze femminili in gara, oltre alla già citata Angelica Giamboi, ci sarà anche Alice Gammeri.

“Ringrazio come sempre le amministrazioni comunali di Giarre e Milo per la collaborazione e l’Automobile Club Acireale per il fondamentale supporto organizzativo – commenta Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – Anche quest’anno possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Abbiamo anticipato la corsa di parecchi mesi, aprendo di fatto la stagione. Domani ci saranno in gara piloti giovani ed altri di esperienza, che sicuramente daranno vita ad una corsa interessante”. Gli appassionati allo Slalom Giarre – Milo potranno seguire la gara in diretta sul seguitissimo canale youtube Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso, e sulla pagina Facebook Giesse produzione, con le riprese e la regia di Giuseppe e Salvo Faro.