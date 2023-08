A Catania, Nostra Signora del Rock Loredana Bertè

’attesa è finita. Mercoledì 30 agosto alle ore 21.30, il Manifesto tour di Loredana Bertè arriverà alla Villa Bellini per il Catania Summer fest. L’unica data siciliana dell’imperatrice del rock è promossa da Arena Eventi Communication.

Una delle artiste più iconiche, innovative, rivoluzionarie e amate di sempre. Loredana Bertè torna live con uno show, in cui si mette in gioco con le sue canzoni. Brani così attuali e potenti che riescono a viaggiare tra le generazioni e a raccontare tutti noi.

Partecipare al Manifesto tour estivo 2023 significa salire su una giostra che si muove tra passato e presente, pop e rock, blues e reggae. Nella scaletta si passa da momenti di pura commozione e intensità ad attimi di delirio collettivo con le hit più recenti. Il mare d’inverno, Sei bellissima, Figlia di… testimoniano una carriera intrisa di successi e di quel libero pensiero, per cui ha sempre pagato di persona. Lupa fuori dal branco, ha fatto della propria solitudine l’arma vincente mostrandoci un cuore “per metà di pietra e per metà di neve”.

Dal palco non mancano neanche i messaggi sociali legati alle donne, tema sempre presente nel racconto della cantautrice di Bagnara Calabra. Come in genere la difesa dei diritti dei più deboli e di tutti coloro che non possono difendersi. Guerriera nata, on stage è un detonatore di emozioni, che trasmette vivide durante i suoi live. Esperienze entusiasmanti impossibili da descrivere a parole. Bisogna viverle.

L’unico appuntamento siciliano con la Bertè nazionale è mercoledì 30 agosto ore 21.30 alla Villa Bellini, nell’ambito della rassegna musicale Catania Summer fest. L’evento è promosso e curato da Arena Eventi Communication.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 340 4751652 o inviare un’email a arenaeventisrl@gmail.com. I biglietti del Manifesto tour estivo 2023 sono disponibili anche sui circuiti online TicketOne e Boxol e presso i punti vendita ad essi collegati.