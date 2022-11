A Catania verrà celebrata la Giornata della letteratura

Anche quest’anno, il 10 novembre, verrà celebrata la Giornata della letteratura. Promossa dalla Sezione didattica della Associazione degli italianisti (ADI-SD) a partire dal 2014, la Giornata della letteratura coinvolge la ricerca di scuola e università nella riflessione sull’importanza del testo letterario nell’educazione al dialogo intersoggettivo e nello sviluppo delle capacità critiche e interpretative alla base della formazione del cittadino.

La collaborazione tra scuola e università, cifra caratterizzante l’attività delle sedi che aderiscono all’iniziativa, sigla il ruolo della scuola nella verifica delle ipotesi interpretative di testi e autori elaborate in sede scientifica; la scelta del termine “verifica”, in sostituzione del più tradizionale “divulgazione”, evidenzia la dimensione sociale e civile della letteratura e la funzione dell’istituzione scolastica come primo e fondamentale luogo dell’incontro fra lettore e testo. Il coinvolgimento attivo dei dipartimenti universitari testimonia l’importanza del confronto costante con la ricerca nella costruzione di percorsi formativi davvero efficaci e adeguati ad affrontare le sfide del presente.

Nella ricorrenza dei cento anni dalla scomparsa di Giovanni Verga, per il 2022 l’evento sarà dedicato appunto al maestro del verismo. L’anniversario verghiano offre infatti l’occasione per proporre, come filo conduttore di questo e dei prossimi appuntamenti, la lettura di grandi classici della letteratura italiana. L’opera di Verga ne possiede tutte le caratteristiche: la forza periodizzante, il dialogo con i contemporanei europei, l’adesione alle questioni più importanti e urgenti della letteratura di ogni tempo e luogo, la sperimentazione linguistica, le invenzioni di tecnica narrativa, gli echi e le riprese nella letteratura successiva. Pertanto, in tutte le sedi italiane di ADI-SD, scuole e università, tenendo fermamente al centro della loro attenzione la lettura dei testi, affronteranno e si confronteranno su aspetti diversi dell’opera di Verga, alla quale potranno essere accostate anche pagine di altri autori, rilevanti nella tradizione locale o significative per la rivisitazione contemporanea della produzione verghiana.

In particolare a Catania, dove Verga nacque e morì, studenti e studentesse dei licei incontreranno il maestro del verismo presso lo storico Monastero dei Benedettini (patrimonio dell’Unesco e sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche), in un itinerario tra le novelle verghiane di cui saranno attori e spettatori insieme alle loro docenti e ai loro docenti. Concluderanno il percorso gli interventi della professoressa Gabriella Alfieri (Presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Verga) e del professore Andrea Manganaro (Vicepresidente del Consiglio scientifico della Fondazione Verga e Presidente nazionale di ADI-SD).