A Mineo l’estate si apre sulle note di Bach e Schubert

Mineo, Auditorium “Papa Giovanni Paolo II” – Si è tenuto venerdì sera 21 giugno, dalle ore 20:00 il concerto pianistico presentato da Maria Malgioglio con la direzione artistica di Lorenza Fagone. Sono state molte le allieve e gli allievi che si sono esibiti sulle note di autori come Bach, Chopin, Debussy, Schubert, Beethoven per celebrare il solstizio d’estate e la Festa della musica. Il tutto è stato possibile grazie all’Amministrazione del Comune di Mineo, e in particolare all’Assessore alla Cultura, Alessandra Lira, e il Presidente del Consiglio comunale, Angelo Catania. Il concerto ha riempito l’Auditorium, circa un centinaio gli spettatori – tra cui i genitori degli studenti –.

In merito, la direttrice Lorenza Fagone ha dichiarato: “Grandi soddisfazioni per la serata conclusasi il 21 giugno 2024, in occasione della festa nazionale della Musica…Uno spettacolo terminato in uno dei borghi più belli della Sicilia

Cosa chiedere di più? Una classe di ragazzi che con sacrifici e rinunce hanno lavorato ogni giorno per accrescere la loro bravura al pianoforte, lo strumento principe per eleganza e raffinatezza. Grazie di cuore al Comune di Mineo per averci ospitati e a tutta la giunta comunale, al presidente del consiglio Angelo Catania e in particolare all’assessore Alessandra Lira, persona di spiccata sensibilità artistica e spessore culturale, che ha da subito sposato il progetto della serata”.

L’Assessore alla Cultura Alessandra Lira, a fine concerto, ha aggiunto: “I piedi di alcuni allievi e allieve non poggiano nemmeno a terra eppure suonano i tasti del pianoforte in un modo così elegante. Anche per questo, il nostro Paese è sempre felice di accogliere e ospitare nuovi talenti, che arricchiscono la nostra comunità”.Il concerto, inaugura anche l’inizio dell’Estate menenina 2024. Tante novità sono in arrivo: presentazioni, convegni, spettacoli teatrali e concerti musicale con artisti di rilievo nazionale. Presto ulteriori informazioni.