A Rosolini riflettori puntati su agri-cultura sostenibile e G.A.S. con il progetto “E’ pronto a tavola”

Rosolini accoglie un nuovo appuntamento del progetto, “E’ pronto a tavola”, promosso dall’associazione “La Città Felice” che sarà ospite del Parco Giovanni Paolo II, in corso Savoia, 106. Un’iniziativa pionieristica e itinerante che ha toccato le 9 province dell’isola, con l’obiettivo di discutere e promuovere pratiche agricole e alimentari sostenibili, cruciali per il benessere della comunità e per la salvaguardia dell’identità agroalimentare italiana.

La giornata di sabato si aprirà alle 18:00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Seguiranno gli interventi dell’on. Luca Cannata, Vice Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, e l’on. Riccardo Gennuso, Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e Giuseppe Sassano, presidente scuola A.R.S. Sicilia. Saranno presenti anche Daniele Romano, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Sicilia e Sardegna, insieme al dott. Paolo Ragusa, Responsabile Welfare e Terzo Settore di MCL Sicilia.

Alle 18:15 avrà inizio una tavola rotonda intitolata “Gruppi di Acquisto Solidale. Educazione alimentare, ambientale e stili di vita sani per contrastare le patologie croniche degenerative, tutelare l’identità mediterranea e l’agroalimentare italiano.” L’introduzione sarà curata da Elisa Petrillo, giornalista e responsabile comunicazione del progetto. Il moderatore dell’incontro sarà il Salvatore Latino, PhD.

Interverranno Salvo Palermo, referente del progetto “È Pronto a Tavola”, che spiegherà le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa, e Andreea Andrei Larisa, coordinatrice del progetto, che illustrerà il funzionamento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). Salvatore Magazù, già funzionario della Commissione Europea, discuterà della sicurezza e qualità degli alimenti nell’Unione Europea, mentre Alessandra Branca, tecnologo alimentare e nutrizionista, evidenzierà l’importanza della dieta equilibrata per un corpo sano. Nicola Cappabianca, cardiologo, presenterà i progressi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, e Massimo Ilardo, specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva del dolore, parlerà degli stili di vita sani nella prevenzione dei tumori.

Maurizio Franzò, dirigente scolastico e vicepresidente nazionale e presidente regionale Sicilia ANP, introdurrà l’educazione alimentare nei sistemi scolastici, supportato da Michele Berna Nasca, direttore risorse finanziarie Scuola ARS, che illustrerà il progetto per il benessere del personale ARS. Anita Latino, coordinatrice Scuola ARS sede di Rosolini, descriverà il progetto di educazione alimentare, ambientale e stili di vita sani per gli studenti dell’ARS. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare del Ministero della Sanità, Giorgio Calabrese e l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, Girolamo Turano.

Alle 19:30 si proseguirà con un momento di confronto “Amicizia e solidarietà per società felice” con il coordinatore Ars, sedi di Noto e Avola, Ermanno Annino, Nicolò Mannino, presidente del Parlamento Internazionale della legalità, e il vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo e per chiudere il direttore generale Scuola Ars, Salvo Lo Bianco.

Alle 20:00 show cooking e degustazione dei prodotti tipici locali, per scoprire e apprezzare le tradizioni culinarie siciliane a cura degli studenti dell’Ars di Avola. L’evento si concluderà con un piano-bar e DJ set alle 23:00.