Al Centro Sicilia di Misterbianco arrivano i DinsiemE

Approda al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, uno dei fenomeni social del momento: domani, giovedì 21 luglio, infatti, arrivano i DinsiemE, la coppia di youtuber che ha già collezionato migliaia di follower soprattutto tra i bambini ed i giovanissimi. Originari di Palermo, Erick Parisi e Dominick Alaimo sono un duo fortunatissimo sul web – ma anche una bella coppia nella vita reale – che attraverso video divertenti e challenge appassionata è riuscito in pochissimo tempo a scalare il mondo social conquistando migliaia di follower in tutta Italia e creando la grande famiglia dei “Dinsiemini“, cioè i fan del gruppo. Domani, a partire dalle18, i DinsiemE calcheranno il palco che è stato allestito sulla terrazza Etna (all’esterno della food court) di Centro Sicilia coinvolgendo il pubblico negli sketch e intonando le loro hit, come “Estate perfetta” e “Non prende il cell”, divenute già autentici tormentoni. Lo spettacolo è gratuito e rientra tra le attività ricreative promosse dal parco commerciale.