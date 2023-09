Al via la Finale Nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”

Nello scenario unico e suggestivo del Teatro Antico di Taormina, si svolgerà, il 10 settembre 2023, alle ore 21:00 la Finale Nazionale della 35esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento di “Una Ragazza per il Cinema”.

Saranno Adriana Volpe e Beppe Convertini a condurre, con la consueta verve, la serata, caleidoscopio di sorrisi, emozioni, talenti e tanta bellezza.

Madrina attesissima l’attrice Ornella Muti, splendida stella del Cinema che, grazie all’infaticabile impegno dei Patron, Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, brillerà sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, in occasione della Finale Nazionale del Premio.

Con lei brilleranno anche le emozionate concorrenti, che sfileranno e danzeranno sulle straordinarie coreografie del grande Garrison Rochelle.

Presenti anche altri importanti Ospiti, quali il regista Giulio Manfredonia, Presidente di giuria della Finale Nazionale e la moglie Maria Rosaria Russo, nota attrice di cinema e tv.

Anche le aspettative dei più giovani saranno soddisfatte con la partecipazione alla Finale Nazionale del loro beniamino di “Amici”, LDA- Luca D’Alessio, cantante e rapper, talentuosissimo, figlio di Gigi D’Alessio.

Un dono per tutti anche il ritorno sul palcoscenico di Karima con la sua meravigliosa e calda voce di “Come in ogni ora”. Un momento dedicato anche alla comicità, con Paolo Migone. Saranno, inoltre, presenti, il maestro impareggiabile nell’arte del “make-up” Pablo Gil Cagnè, visagista delle star e il direttore dell’Agenzia ”The One Model”, re della moda Franco Battaglia.

Una serata colma di grandi emozioni si avvicina sempre più e si preannuncia ancor più bella della Finalissima delle precedenti edizioni.